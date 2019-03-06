Сарри: английским командам трудно конкурировать в Европе

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо». Встреча команд состоится завтра, 7 марта, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Ответный матч пройдёт 14 марта.



«Челси» способен бороться за победу в Лиге Европы. Это важная цель для нас. Киевское «Динамо» — хорошая молодая команда, в составе которой выступают быстрые игроки. Соперник будет крайне опасен на контратаках. «Челси» необходимо хорошо выступить в обоих матчах.



Английским командам трудно конкурировать в Европе из-за напряжённого графика. Мы будем играть в английской Премьер-лиге спустя 62 часа после выезда в Киев — это слишком рано", — приводит слова Сарри пресс-служба«Челси».

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