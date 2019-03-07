Сульшер — о победе над «ПСЖ»: мы всегда знали, что это возможно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Встреча команд состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды.

«Это фантастика! Вера в парней было тем, на что мы надеялись. У нас, очевидно, получился отличный старт матча. У нас был план забить первыми, но мы не ожидали такого быстрого гола! Это открыло игру для нас.

Рашфорд проявил себя просто бесстрашным в момент пенальти. Двадцать один год! Парень просто бесстрашный.

Мы всегда знали, что это возможно. Этот такой клуб! Это то, что мы делаем! Это просто «Манчестер Юнайтед». Два молодых игрока, которые вышли на замену, добавили нам энергии, когда нам нужен был гол.

У нас был план, и он не заключался в контроле мяча. План состоял в том, чтобы забить первыми и остаться в игре до последних пяти или десяти минут. И у нас получилось. Фред и Мактоминей сыграли превосходно. Вероятно, этот матч стал прорывом для Фреда", — приводит слова Сульшера пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.