Гари Невилл — Сульшеру: где установить твой памятник?

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл взял небольшое интервью у главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, с которым они вместе выступали за клуб, после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» и выхода в четвертьфинал турнира, сообщает Mirror.



Невилл начал диалог с шуток: «Уле-Гуннар, три небольших вопроса. На сколько лет ты бы предпочёл подписать контракт, сколько хотел бы зарабатывать в «Манчестере» и где лучше установить твой памятник?»



Сульшер предпочёл не отвечать на вопросы и ответил следующим образом: «Невероятный вечер. Я намерен отдавать работе всего себя до лета. После этого посмотрим, что решит клуб».



Невилл продолжил намекать на скорое утверждение норвежца на посту наставника команды: «Но у них нет особого выбора. Есть только один вариант, не так ли?»



Сульшер вновь решил ответить спокойно и отметил дух команды: «Продолжай говорить об этом. Мы действительно надолго запомним этот день. Невероятный вечер и матч в духе «Манчестер Юнайтед».

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