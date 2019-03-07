Бывший арбитр чемпионата России, а ныне председатель московской коллегии судей и инспектор РФС Сергей Французов прокомментировал решение главного рефери ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Юнайтед» назначить пенальти в ворота хозяев.
В добавленное время встречи мяч после дальнего удара попал в руку защитника парижан Преснеля Кимпембе. Главный арбитр Дамир Скомина отправился смотреть видеоповтор, после чего назначил пенальти, который уверенно реализовал форвард гостей Маркус Рашфорд.
«Чистый пенальти. Игрок выпрыгнул и выставил руку, даже если он находится спиной к мячу, он увеличивает площадь тела.
Мы рассматривали данные эпизоды на сборах судей РПЛ в Турции. Ни у кого не вызывало сомнений, что это игра рукой и чистейший пенальти», — сказал Французов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Французов: футболист «ПСЖ» выпрыгнул и выставил руку — чистый пенальти