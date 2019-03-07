«Зенит» поздравил Спаллетти с юбилеем

«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с днём рождения. Сегодня бывшему тренеру петербургской команды, который ныне является наставником «Интера», исполнилось 60 лет.



Итальянский специалист возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Вместе с сине-бело-голубыми Спаллетти дважды становился чемпионом России. Серебряный призёр чемпионата России в сезонах-2012/13 и 2013/14, также обладатель Кубка России в сезоне-2009/2010 и обладатель Суперкубка России в 2011 году.

В 2014 году Спаллетти покинул петербургскую команду, а вернулся к тренерской деятельности спустя два года, когда стал главным тренером «Ромы» во второй раз в карьере. 9 июня 2017 года был назначен главным тренером «Интера», контракт был подписан на два года.