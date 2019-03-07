Смертин, Сенников и Одемвингие провели «Урок футбола» в Казани

Вчера, 6 марта, в лицее № 110 города Казани при поддержке Российского футбольного союза, Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан прошёл «Урок футбола» для учащихся.



В мероприятии приняли участие экс-капитан сборной России, чемпион Англии в составе «Челси», директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, экс-игрок «Локомотива», «Вест Бромвич Альбион», «Сток Сити» и сборной Нигерии Питер Одемвингие, двукратный чемпион России в составе «Локомотива», экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников, а также посол чемпионата мира FIFA—2018 в России, заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина.



Более часа приглашённые гости отвечали на разные вопросы учеников лицея, за самые интересные были вручены памятные подарки от РФС. После общения футболисты сыграли с учащимися младшей школы в футбол и провели мастер-класс.



«Если кто-то из этих детей спустя 15 лет придёт и скажет, что после нашей встречи профессионально увлёкся футболом, то это будет главная для нас победа», — цитирует Одемвингие пресс-служба РФС.



«После чемпионата мира нужно учить детей футболу. Мы сейчас говорим о наследии, ведь мундиаль являлся трамплином для реализации наших дальнейших планов. Сейчас интерес к футболу высокий, поэтому нужно поддерживать этот градус. Мне кажется, это очень правильная программа. Ведь основополагающие принципы, которые вобрал в себя футбол, можно использовать и в других сферах!» — сказал Смертин.



В рамках «Урока футбола» при содействии «Рубина» ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Рубином» и «Локомотивом» смогли бесплатно посетить более 5000 школьников с родителями и учителями школ.