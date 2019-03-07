«Урал» обыграл «Спартак» в ответном матче и вышел в полуфинал Кубка России

В ответном матче 1/4 финала Кубка России «Урал» принимал московский «Спартак». Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол забил нападающий «Урала» Эрик Бикфалви, отправивший мяч в ворота красно-белых на 35-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Отман Эль-Кабир.
Первый матч 1/4 финала Кубка России команды провели в Москве на стадионе «Открытие Арена» 5 декабря 2018 года. Встреча завершилась со счётом 1:1. Таким образом, в полуфинал турнира вышел «Урал».
В 1/2 финала Кубка России команда из Екатеринбурга сыграет с тульским «Арсеналом». В другом полуфинале встретятся «Ростов» и московский «Локомотив».
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