«Севилья» не смогла обыграть «Славию» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Севилья» сыграла вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Славией». Встреча, проходившая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 2:2.

Хозяева открыли счёт уже на первой минуте, отчилися Виссам Бен-Йеддер. Ещё до перерыва Мирослав Стох восстановил равновесие, но через три минуты Мунир Эль-Хаддади, перешедший в «Севилью» из «Барселоны», вновь вывел свою команду вперёд. До перерыва голом отметился и Алекс Краль, больше счёт уже не менялся.

Отметим, что бывший форвард «Спартака» Квинси Промес начал матч на скамейке запасных. Голландец вышел на поле на 76-й минуте, заменив Банегу.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Славия» — «Севилья» состоится 14 марта в Праге.