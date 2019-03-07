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«Севилья» не смогла обыграть «Славию» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Севилья» не смогла обыграть «Славию» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

«Севилья» сыграла вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Славией». Встреча, проходившая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 2:2.

Хозяева открыли счёт уже на первой минуте, отчилися Виссам Бен-Йеддер. Ещё до перерыва Мирослав Стох восстановил равновесие, но через три минуты Мунир Эль-Хаддади, перешедший в «Севилью» из «Барселоны», вновь вывел свою команду вперёд. До перерыва голом отметился и Алекс Краль, больше счёт уже не менялся.
Отметим, что бывший форвард «Спартака» Квинси Промес начал матч на скамейке запасных. Голландец вышел на поле на 76-й минуте, заменив Банегу.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Славия» — «Севилья» состоится 14 марта в Праге.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2019, четверг. 20:55 МСК
Севилья
Севилья, Испания
2 : 2
Славия П
Прага, Чехия
1:0 – Бен-Йеддер – 1, 1:1 – Стох – 25, 2:1 – Эль-Хаддади – 28, 2:2 – Краль – 39
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