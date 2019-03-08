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«Волгоград Арена» — лучший стадион 2018 года по версии болельщиков

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
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Фото: РИА Новости
«Волгоград Арена» — лучший стадион 2018 года по версии болельщиков
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Назван лучший стадион 2018 года по версии болельщиков. Голосование, завершившееся накануне, 7 марта, традиционно провёл портал StadiumDB.

Наибольшее количество голосов набрал стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. При этом уточняется, что выбор в пользу этой арены сделало подавляющее большинство голосовавших.

«Волгоград Арена» была построена к чемпионату мира – 2018, который прошёл летом прошлого года в России, и вмещает 45 568 зрителей. Стадион принял четыре матча группового этапа: Тунис – Англия (1:2), Нигерия – Исландия (2:0), Саудовская Аравия – Египет (2:1) и Япония – Польша (0:1).

Чемпионат мира – 2018 прошёл прошлым летом на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции.

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