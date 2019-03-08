«Волгоград Арена» — лучший стадион 2018 года по версии болельщиков

Назван лучший стадион 2018 года по версии болельщиков. Голосование, завершившееся накануне, 7 марта, традиционно провёл портал StadiumDB.



Наибольшее количество голосов набрал стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. При этом уточняется, что выбор в пользу этой арены сделало подавляющее большинство голосовавших.



«Волгоград Арена» была построена к чемпионату мира – 2018, который прошёл летом прошлого года в России, и вмещает 45 568 зрителей. Стадион принял четыре матча группового этапа: Тунис – Англия (1:2), Нигерия – Исландия (2:0), Саудовская Аравия – Египет (2:1) и Япония – Польша (0:1).



Чемпионат мира – 2018 прошёл прошлым летом на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции.

4 российских стадиона — в финале конкурса на звание лучшей новой арены 2018 года