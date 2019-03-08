Раньери прилетел в Рим на встречу с руководством «Ромы»

Клаудио Раньери, который ранее назывался главным кандидатом на пост нового тренера «Ромы», сегодня, 8 марта, прилетел в Рим. Как сообщает Rome Press, 67-летний специалист, пройдёт медосмотр, после чего проведёт встречу с руководством итальянской команды.

Напомним, что вчера, 7 марта, руководство римского клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, который возглавлял команду с июня 2017 года. Последним местом работы Раньери был «Фулхэм», должность наставника которого он покинул в конце февраля нынешнего года.

«Рома», набрав 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ранее римская команда вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, потерпев поражение в ответном матче 1/8 финала с «Порту» (1:3 ДВ).