Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Атлетик Бильбао» — «Эспаньол». 9 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Раньери прилетел в Рим на встречу с руководством «Ромы»

Раньери прилетел в Рим на встречу с руководством «Ромы»
Футбол / Италия

Клаудио Раньери, который ранее назывался главным кандидатом на пост нового тренера «Ромы», сегодня, 8 марта, прилетел в Рим. Как сообщает Rome Press, 67-летний специалист, пройдёт медосмотр, после чего проведёт встречу с руководством итальянской команды.

Напомним, что вчера, 7 марта, руководство римского клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, который возглавлял команду с июня 2017 года. Последним местом работы Раньери был «Фулхэм», должность наставника которого он покинул в конце февраля нынешнего года.

«Рома», набрав 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ранее римская команда вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, потерпев поражение в ответном матче 1/8 финала с «Порту» (1:3 ДВ).

«Фулхэм» расстался с Раньери, временным тренером назначен Скотт Паркер
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент