Вальверде: в будущем женщина может стать главным тренером «Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о роли женщин в современном футболе.

«Правда в том, что в последнее время мир футбола делает большие шаги вперёд. В будущем в нём будет присутствовать больше женщин. Этот процесс не остановить.

Женский футбол прогрессирует, и есть наглядные примеры его успехов. В мужском футболе появляется всё больше женщин. В будущем их будет ещё больше.

В какой-то момент женщина может стать главным тренером «Барселоны», — приводит слова 55-летнего испанского специалиста Goal.

«Барселона», набрав 60 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. Завтра, 9 марта, каталонская команда на «Камп Ноу» проведёт матч 27-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Начало встречи — в 20:30 мск.