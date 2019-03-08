Вальверде — о кризисе «Реала»: в футболе всё может поменяться за одну неделю

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о кризисе мадридского «Реала».

«Мы наблюдаем за этой ситуацией со стороны. С уважением относимся к мадридскому клубу. Все знают, каков футбол, всё может поменяться всего за одну неделю. Когда видишь, как команды вылетают из Лиги чемпионов, будучи фаворитами, после первого матча, понимаешь, насколько сложен этот бизнес. Побеждать трудно. Мы должны быть осторожны, поскольку никто не в безопасности», — приводит слова Вальверде Marca.

«Барселона», набрав 60 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, «Реал» (48) занимает третье место.

Завтра, 9 марта, каталонская команда на «Камп Ноу» проведёт матч 27-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Начало встречи — в 20:30 мск.