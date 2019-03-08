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Сон Хын Мин: семья мешает футболу, хочу, чтобы меня ничто не отвлекало

Сон Хын Мин: семья мешает футболу, хочу, чтобы меня ничто не отвлекало
Футбол / Англия

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признался, что не пока не планирует заводить семью. По словам корейского футболиста, семья может помешать его карьере.

«Мой отец говорит так, и я с ним согласен. Он говорит, что, когда женишься, на первое место выходит семья, дети, супруга. И только затем уже идёт футбол. Я хочу, чтобы для меня футбол был приоритетом», — приводит слова футболиста The Guardian.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин забил 11 мячей в 17 матчах в английской Премьер-лиге. «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Кроме того, лондонский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в первом раунде плей-офф дортмундскую «Боруссию».

Ранее футболист признался, что после первого сезона хотел покинуть английский клуб и вернуться в Германию.

Сон Хын Мин признался, что хотел покинуть «Тоттенхэм» после первого сезона
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