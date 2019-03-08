Сон Хын Мин: семья мешает футболу, хочу, чтобы меня ничто не отвлекало

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признался, что не пока не планирует заводить семью. По словам корейского футболиста, семья может помешать его карьере.

«Мой отец говорит так, и я с ним согласен. Он говорит, что, когда женишься, на первое место выходит семья, дети, супруга. И только затем уже идёт футбол. Я хочу, чтобы для меня футбол был приоритетом», — приводит слова футболиста The Guardian.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин забил 11 мячей в 17 матчах в английской Премьер-лиге. «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Кроме того, лондонский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в первом раунде плей-офф дортмундскую «Боруссию».

Ранее футболист признался, что после первого сезона хотел покинуть английский клуб и вернуться в Германию.