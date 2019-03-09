Жардим: ожидаем многого от игры Фалькао

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в преддверии матча 28-го тура французского Лиги 1 с «Бордо» отметил, что форвард Радамель Фалькао должен больше забивать.



«Мы многого ожидаем от Фалькао. Болельщики ждут, что он будет более результативным. Радамель — лидер команды на поле. Мне это нравится. Он всегда вовлечён в игру и проявляет себя как настоящий профессионал. Кроме того, он часто уходит с тренировки последним.



У всех футболистов есть амбиции, все они хотят играть. В футболе на поле выходят 11 человек, но вся команда должна быть готова к каждому матчу. Это работа, которая позволяет тебе оставаться сосредоточенным», — приводит слова Жардима официальный сайт «Монако».

Матч «Монако» — «Бордо» состоится сегодня, 9 марта, на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.