Жардим: Головин не говорит по-французски, это проблема

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился мыслями о выступлении полузащитника Александра Головина в нынешнем сезоне.



«Головину нужно больше бить, чтобы забивать больше, он на это способен. Головин – хороший игрок, ему нужно время на адаптацию, он не говорит по-французски, только на английском – это его проблема.



Ему нужно время адаптироваться, он был травмирован, и восстановление заняло больше времени, чем мы планировали. Но сейчас он хорошо играет, мы надеемся, что он будет играть ещё лучше», — передаёт слова Жардима корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Головин перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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