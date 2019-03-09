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Джерард: VAR не поможет, если арбитры будут плохо судить

Джерард: VAR не поможет, если арбитры будут плохо судить
Футбол / Прочие турниры

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джерард заявил, что система видеоповторов не поможет судьям, если они будут плохо выполнять работу. С критикой в адрес арбитров Джерард выступил после матча 29-го тура шотландской Премьер-лиги «Хиберниан» — «Рейнджерс» (1:1). По мнению Джеррарда, хозяева отыгрались после того, как нарушили правила.

«Рефери упустил очевидный фол, который произошёл в паре метров от него! Абсолютно любой судья в таком эпизоде бы свистнул. Нет никаких оправданий. Да, мы можем говорить о системе VAR, о помощи арбитрам. Но если они будут так судить, то никакой VAR не поможет.

Не вижу смысла разговаривать с судьями после матча. Это ничего не даст. Я поддерживаю судей, понимаю, что они выполняют тяжёлую работу. Но нельзя упускать фол в нескольких метрах от тебя», — приводит слова Джеррарда Daily Record.

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