Зеедорф может возглавить «Реал» до конца сезона

Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф, ранее выступавший в составе «Реала», может временно возглавить мадридский клуб, сообщает AS.



По информации источника, голландский специалист получил разрешение на проведение переговоров с «Реалом». Позже Зеедорф присутствовал на деловом ужине с членами совета директоров мадридской команды в столице Испании. Сообщается, что руководство «Реала» намерено заключить с Зеедорфом контракт до конца текущего сезона.



На данный момент главным тренером «Реала» является Сантьяго Солари. Зеедорф был назначен на пост наставника национальной команды Камеруна в августе 2018 года.



«Реал» набрал 48 очков в 26 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Ранее «Реал» вылетел из Лиги чемпионов.

Пересу советуют назначить главным тренером «Реала» Лёва