Два пенальти и яркое празднование гола — в обзоре матча «Крылья» — «Енисей»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали красноярский «Енисей». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



На 37-й минуте полузащитник Паул Антон успешно реализовал пенальти и вывел команду вперёд. На 60-й минуте отличился нападающий Максим Канунников. Через две минуты форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко реализовал второй 11-метровый удар в этой встрече, после чего ярко отпраздновал гол с партнёрами. В концовке встречи четвёртый гол забил нападающий самарской команды Рамиль Шейдаев. Обзор матча доступен на канале РПЛ в Rutube.



«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (11) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.