«Ювентус» попробует заполучить Рамоса, если Моуринью возглавит «Реал»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в случае назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.



Как сообщает AS со ссылкой на Calciomercato.it, 32-летний футболист негативно относится к идее возвращения португальского специалиста в «Королевский клуб». Рамос и Моуринью остались не в лучших отношениях после работы тренера в «Реале», и приход Жозе в сочетании с конфликтом с президентом «сливочных» Флорентино Пересом может заставить игрока покинуть клуб.



За ситуацией активно следит туринский «Ювентус». Бьянконери намерены попытаться заполучить Рамоса в случае возвращения Моуринью в «Реал». Туринский клуб также рассчитывает на содействие агента Жорже Мендеша, представляющего интересы нападающего Криштиану Роналду, также перебравшегося в Италию из-за недопонимания с руководством «сливочных» прошлым летом.

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