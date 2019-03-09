Гончаренко: ЦСКА хорошо отреагировал на то, что произошло в Грозном

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу со счётом 3:0 в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Думаю, мы хорошо отреагировали на то, что произошло в Грозном. Были очень хорошо настроены на сегодняшний матч.

С «Рубином» нужно проявлять много терпения, потому что эта команда не даёт много создавать у своих ворот. Надо правильно действовать: если с первых минут пытаешься действовать между линиями, получаешь контратаки.

Мы оказывали на гостей хорошее давление. Во втором тайме, когда пошла игра на встречных курсах, у нас было больше шансов увеличить счёт. Победа в целом закономерна. Правильная реакция на то, что было в Грозном.

С Ильзатом Ахметовым вроде всё нормально. Там ушиб. У Абеля Эрнандеса, к сожалению, травма. Он не мог сегодня принять участие в матче», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Напомним, в предыдущем туре чемпионата России «армейцы» на выезде проиграли тульскому «Арсеналу» со счётом 0:2.