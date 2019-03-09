Бабаев: ЦСКА реабилитировался за матч в Грозном, но вся борьба ещё впереди

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями о выступлении команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:0).



«Сегодня провели очень хороший матч, победили с крупным счётом. «Рубин» – непростой соперник. Не припомню, когда в последний раз пропускал три мяча и проигрывал всухую. Мы молодцы, реабилитировались, но вся борьба впереди. Готовимся к следующему матчу.



Игра была проведена нашей командой на более качественном уровне относительно матча в Грозном. Спад в предыдущем матче сложно объяснить. Мы не то что не вкатились в сезон, а не смогли правильно настроиться, были не очень хорошо подготовлены к конкретному матчу. Так бывает. Надо отдать должное сопернику – «Арсенал» очень хорошо играл. Каждый раз побеждать невозможно», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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