Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Хетафе» — «Уэска». 10 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бабаев: ЦСКА реабилитировался за матч в Грозном, но вся борьба ещё впереди

Бабаев: ЦСКА реабилитировался за матч в Грозном, но вся борьба ещё впереди
Футбол / РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями о выступлении команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:0).

«Сегодня провели очень хороший матч, победили с крупным счётом. «Рубин» – непростой соперник. Не припомню, когда в последний раз пропускал три мяча и проигрывал всухую. Мы молодцы, реабилитировались, но вся борьба впереди. Готовимся к следующему матчу.

Игра была проведена нашей командой на более качественном уровне относительно матча в Грозном. Спад в предыдущем матче сложно объяснить. Мы не то что не вкатились в сезон, а не смогли правильно настроиться, были не очень хорошо подготовлены к конкретному матчу. Так бывает. Надо отдать должное сопернику – «Арсенал» очень хорошо играл. Каждый раз побеждать невозможно», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Волшебная пилюля» от Гончаренко взбодрила ЦСКА. Даже Нисимура забил
Чалов довёл количество голов в РПЛ до двузначного.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент