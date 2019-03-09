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«Ньюкасл» вырвал победу у «Эвертона», проигрывая после первого тайма — 0:2

«Ньюкасл» вырвал победу у «Эвертона», проигрывая после первого тайма — 0:2
Футбол / Англия

В 30-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Эвертон». Матч состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 18-й минуте встречи ливерпульская команда вышла вперёд благодаря точному удару нападающего Доминика Калверт-Льюина. На 31-й минуте «Ньюкасл» мог сравнять счёт, однако полузащитник Мэтт Ритчи не реализовал пенальти, а уже спустя минуту «ириски» удвоили преимущество усилиями форварда Ришарлисона. На перерыв команды ушли при счёте 0:2.

Во втором тайме «Ньюкаслу» удалось перевернуть ход матча. Сначала на 65-й минуте нападающий «сорок» Хосе Саломон Рондон сократил отставание. На 81-й минуте форвард Айосе Перес сравнял счёт, а уже спустя три минуты он оформил дубль, установив окончательный счёт — 3:2.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
09 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
3 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 – Калверт-Льюин – 18, 0:2 – Ришарлисон – 32, 1:2 – Рондон – 65, 2:2 – Перес – 81, 3:2 – Перес – 84
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