«Ньюкасл» вырвал победу у «Эвертона», проигрывая после первого тайма — 0:2

В 30-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Эвертон». Матч состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.



На 18-й минуте встречи ливерпульская команда вышла вперёд благодаря точному удару нападающего Доминика Калверт-Льюина. На 31-й минуте «Ньюкасл» мог сравнять счёт, однако полузащитник Мэтт Ритчи не реализовал пенальти, а уже спустя минуту «ириски» удвоили преимущество усилиями форварда Ришарлисона. На перерыв команды ушли при счёте 0:2.



Во втором тайме «Ньюкаслу» удалось перевернуть ход матча. Сначала на 65-й минуте нападающий «сорок» Хосе Саломон Рондон сократил отставание. На 81-й минуте форвард Айосе Перес сравнял счёт, а уже спустя три минуты он оформил дубль, установив окончательный счёт — 3:2.