«Истанбул» с Кудряшовым в составе одолел «Фенербахче» в чемпионате Турции

В 25-м туре турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» принимал «Фенербахче». Матч прошёл на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле и завершился победой хозяев со счётом 2:1.



«Истанбул» вышел вперёд уже на 19-й минуте — гол на свой счёт записал нападающий Робиньо. Уже во втором тайме, на 73-й минуте, гости сумели восстановить равенство усилиями форварда Роберто Сольдадо, однако спустя 10 минут хозяева вновь вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Стефано Наполеони. В составе «Истанбула» на поле вышел российский защитник Фёдор Кудряшов, отыгравший матч целиком.



«Истанбул» после этой победы продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Турции. После 25 туров на счету столичной команды 57 очков, что на 11 больше, чем у ближайшего преследователя в лице «Галатасарая». «Фенербахче» (28) располагается на 15-й строчке.