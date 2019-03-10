Головин: «Монако» думает о победах, ничья нас не устраивает

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после домашнего матча 28-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (1:1).

«Конечно, расстроились. Мне показалось, что мы играли лучше и больше заслужили победу. Не смотрел, был ли оффсайд. К сожалению, упустили победу. В начале матча «Бордо» был получше, а потом они подсели.

Шесть матчей без поражений? Положительная тенденция прослеживается. Мы уже не думаем о времени, когда были поражения. Думаем, что нужно выигрывать. Сейчас уже ничья нас не особо устраивает. Фалькао помешал мне пробить, но он не видел меня. После этого ещё офсайд был, поэтому не особо важный момент.

Оценка своей игры? В целом, неплохо, но знаю, что можно лучше. Было много хороших моментов, где-то принимал неправильное решение. В конце матча думал о нашем футболе, вот об этом.

После игры Жардим сказал, чтобы мы не расстраивались, не вешали нос. Нужно продолжать работать — и будут победы.

Я средне отношусь к VAR, но, если там правда был офсайд, всё по справедливости. А в целом, VAR замедляет футбол, что он становится похож на хоккей, мне не очень нравится.

Не поставили пенальти за руку? Не знаю, не видел повтора. Видимо, не было ничего. VAR тоже ошибается.

Читал комикс про себя. Читал, прикольно. В шутку всё, несерьёзно», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.