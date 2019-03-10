Симеоне: «Барселона» проводит типичный сезон — всегда побеждает

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о результатах каталонской «Барселоны» в испанской Примере.

«Начиная с декабря они проводят типичный сезон — всегда побеждают. Нам нужно и дальше следовать своим путём с прицелом стать лучше. Это мотивирует нас каждую неделю.

Нелегко всегда выигрывать, но мы показываем хорошие результаты. У нас фантастические футболисты, которые играют на разных позициях во время матчей», — приводит слова Симеоне Goal.

«Барселона», набрав 63 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Атлетико» (56) занимает второе место. До завершения чемпионата командам осталось провести по 11 матчей.

«Барселона» является действующим чемпионом Испании. «Атлетико» завершил минувший сезон на втором месте, набрав на 14 очков меньше.