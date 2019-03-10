Решающий гол 19-летнего Ф. Торреса в видеообзоре матча «Жирона» — «Валенсия»

В 27-м туре чемпионата Испании «Жирона» уступила «Валенсии» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде.

На 14-й минуте счёт открыл Гонсалу Гуэдеш с передачи Родриго. В середине тайма счёт сравнял Хонас Рамальо, которому ассистировал Алекс Гранель. Во втором тайме гостей вывел вперёд Даниэль Парехо. На 83-й минуте равновесие с пенальти восстановил Кристиан Стуани. Победу «Валенсии» принёс 19-летний полузащитник Ферран Торрес, забивший решающий гол на 90-й минуте.

«Валенсия», набрав 39 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (31) осталась на 14-м месте в таблице.