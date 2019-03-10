Перед началом матча «Вальядолид» — «Реал» на стадионе пропало освещение

Футболистам пришлось разминаться в темноте перед началом матча 27-го тура испанской Примеры «Вальядолид» — «Реал». На стадионе «Хосе Соррилья» возникли проблемы с освещением. Восстановить работу мачт электроосвещения удалось за несколько минут до стартового свистка. В результате матч начался в 22:45 мск, как и планировалось.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Дермота Корригана

«Реал», набрав 48 очков в 26 турах, занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» с 26 набранными очками располагается на 16-м месте.

Матч первого круга завершился победой «Реала» со счётом 2:0.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Вальядолид» — «Реал»