Перед началом матча «Вальядолид» — «Реал» на стадионе пропало освещение

Футболистам пришлось разминаться в темноте перед началом матча 27-го тура испанской Примеры «Вальядолид» — «Реал». На стадионе «Хосе Соррилья» возникли проблемы с освещением. Восстановить работу мачт электроосвещения удалось за несколько минут до стартового свистка. В результате матч начался в 22:45 мск, как и планировалось.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Дермота Корригана
«Реал», набрав 48 очков в 26 турах, занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» с 26 набранными очками располагается на 16-м месте.
Матч первого круга завершился победой «Реала» со счётом 2:0.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Вальядолид» — «Реал»
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