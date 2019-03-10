Иско не попал в заявку «Реала» на матч с «Вальядолидом»

«Реал» огласил заявку на матч 27-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом». Встреча команд состоится сегодня, 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



В состав мадридской команды не попал полузащитник Иско. Ранее главный тренер «Реала» Сантьяго Солари отметил, что Иско получает мало игрового времени из-за неудовлетворительной физической формы. Из-за повреждений матч пропустят также Даниэль Карвахаль, Маркос Льоренте, Гарет Бэйл, Винисиус, Лукас Васкес и Мариано Диас.



В заявку мадридского «Реала» попали следующие футболисты: К. Навас, Куртуа, Зидан, Вальехо, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Б. Диас, Себальос, Сеоане, Бензема, Кристо.