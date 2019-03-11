«Арсенал» извинился перед Смоллингом

«Арсенал» выступил с извинениями перед защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом за то, что во время матча Премьер-лиги один из болельщиков на стадионе «Эмирейтс» выбежал на поле и успел дотронуться до Смоллинга.

«Мы хотели бы извиниться перед Крисом и „Манчестер Юнайтед“ и рады, что этот человек был задержан и арестован. Мы будем тесно сотрудничать с полицией в их расследовании. Человеку также будет запрещено посещать матчи „Арсенала“ дома и на выезде», — приводит текст заявления Evening Standard.

«Человек был арестован по подозрению в совершении нападения на поле во время игры. В настоящее время он находится под стражей в полицейском участке Северного Лондона», — говорится в заявлении столичной полиции.