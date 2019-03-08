Головин: в сборной никто не сомневается, что можем победить Бельгию

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин выразил уверенность, что национальная команда способна одержать победу в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Бельгией, который состоится 21 марта.



«Какие ожидания от игры с Бельгией? Сейчас у нас в сборной никто не сомневается, что мы можем и у бельгийцев выиграть, вообще неважно у кого. Боязни нет. Да, в Бельгии топовые игроки, но эта команда нам абсолютно по зубам.



После чемпионата мира у футболистов появилась уверенность, что мы можем выигрывать у таких команд, как Бельгия или Испания. Да, там сумасшедший уровень у игроков, но все ошибаются, всех можно обыгрывать. Главное – уверенность», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Головин: Субашич сказал мне, что знал, как Смолов пробьёт тот пенальти Большое интервью с Головиным об адаптации, проблемах «Монако», Жардиме и Анри. А ещё об увлечении компьютерными играми.