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«Спартак-2» и «Зенит-2» не смогли выявить победителя в матче ФНЛ

«Спартак-2» и «Зенит-2» не смогли выявить победителя в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Зенит-2». Встреча команд состоялась на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась со счётом 1:1.

На 31-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Зенита-2» Андрей Мостовой. Автором ответного гола красно-белых стал хавбек Максим Глушенков, который отправил мяч в ворота петербургской команды на 51-й минуте. На 67-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий «Спартака-2» Силванус Нимели, после чего был вынужден покинуть поле.

«Спартак-2» набрал 37 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Зенит-2» (12) располагается на последнем, 20-м месте в таблице первенства.

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
11 марта 2019, понедельник. 14:30 МСК
Спартак-2
Москва
1 : 1
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:1 – Мостовой – 31, 1:1 – Глушенков – 51
Удаления: Нимели, 67 – нет
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