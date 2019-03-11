«Спартак-2» и «Зенит-2» не смогли выявить победителя в матче ФНЛ

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Зенит-2». Встреча команд состоялась на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась со счётом 1:1.



На 31-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Зенита-2» Андрей Мостовой. Автором ответного гола красно-белых стал хавбек Максим Глушенков, который отправил мяч в ворота петербургской команды на 51-й минуте. На 67-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий «Спартака-2» Силванус Нимели, после чего был вынужден покинуть поле.



«Спартак-2» набрал 37 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Зенит-2» (12) располагается на последнем, 20-м месте в таблице первенства.