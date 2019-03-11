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Фанаты польского клуба смотрели гостевой матч в клетке

Фанаты польского клуба смотрели гостевой матч в клетке
Футбол / Прочие турниры

Болельщики клуба «Хутник» из Кракова, который выступает в четвёртом дивизионе Польши, смотрели гостевой матч 18-го тура соревнований со «Спартаком» из Далешице (1:0) в клетке, сообщает L'Equipe.

По информации источника, причиной подобного приёма стало неудовлетворительное поведение фанатов краковского «Хутника». Болельщики провели в клетке всю встречу. После матча футболисты «Хутника» поблагодарили своих фанатов и пожали им руки через решётку.

Краковский «Хутник» набрал 38 очков в 18 матчах и является лидером в турнирной таблице четвёртого дивизиона Польши. «Спартак» из Далешище (13) занимает последнее, 18-е место в таблице соревнования.

Фото доступно на странице Stadionowi Oprawcy в «Фейсбуке».

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