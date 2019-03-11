Перес: Солари останется в «Реале», если сам этого захочет

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о будущем в клубе Сантьяго Солари, который был отправлен в отставку с поста главного тренера. Вместо него наставником «Королевского клуба» вновь стал Зинедин Зидан.

«Я хочу поблагодарить Солари за работу. Сантьяго демонстрировал профессионализм и любовь к клубу до последнего момента. Он перепробовал всё, что мог. Его приверженность клубу не вызывает сомнений. Он останется в «Реале», если сам этого захочет», — приводит слова Переса Marca.

Напомним, 42-летний Солари возглавил «Реал» 30 октября 2018 года, став преемником уволенного Хулена Лопетеги. Под руководством Солари клуб вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место.