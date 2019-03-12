Б. Игнатьев: «Краснодар» — самая играющая команда лиги

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о «Краснодаре».

«Краснодар» на сегодня самая играющая команда лиги. Им важен не только результат, но и высокий уровень игры. То, как подопечные Мурада Мусаева пытаются действовать на поле, тяжело не только для соперников, но и для них самих», — цитируют Игнатьева «Известия».

Накануне в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Оренбург». Встреча команд состоялась на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:2. В составе «быков» отличились Дмитрий Скопинцев и Ари. Также нападающий не реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Краснодар» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.