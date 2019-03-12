«Анжи» пожелал Керимову здоровья, удачи и благополучия

«Анжи» поздравил бывшего владельца махачкалинской команды Сулеймана Керимова с днём рождения. Сегодня ему исполняется 52 года.

«Уважаемый Сулейман Абусаидович! Весь коллектив футбольного клуба «Анжи» и его болельщики сердечно поздравляют вас с днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, крепости духа, счастья, удачи и реализации всех задуманных планов!

Пусть невзгоды обходят стороной, а добрые дела, которые вы неустанно совершаете во благо Дагестана и простых людей, вернутся вам и вашим близким многократно. Семья «Анжи», — говорится на официальном сайте клуба.

Керимов являлся владельцем «Анжи» с 2011 по 2016 год. При нём клуб пополнили несколько именитых футболистов, среди которых нападающий Самуэль Это’О и защитник Роберто Карлос, однако позже было принято решение сократить расходы, и звёздные игроки покинули команду. Также при Керимове «Анжи» переехал на новый стадион.