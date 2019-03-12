Футболисты «Спартака» проведут благотворительный вечер на «Открытие Арене»

23 марта на территории стадиона «Открытие Арена» пройдёт благотворительный вечер фонда Артёма Реброва «Своими глазами» в честь акции «Из поколения в поколение». Организаторами проекта выступают игроки «Спартака», среди которых Ребров, Роман Зобнин, Александр Селихов, Луис Адриано и Георгий Джикия, а также объединение болельщиков «Spartak Street Style».



В ходе благотворительного вечера организаторы подведут итоги первого этапа акции, а также проведут сбор средств на благотворительном аукционе. Среди лотов аукциона: футболка «Ювентуса» с автографами игроков команды, футболки с автографом Криштиану Роналду и других известных футболистов, памятная чемпионская серебряная монета с позолотой, шахматные доски, подписанные гроссмейстером Сергеем Карякиным и многое другое.



Все гости получат памятные сувениры, смогут пообщаться со своими кумирами и принять участие в розыгрыше ценных призов от «Спартака».