Алисон: не могу сравнить себя с Нойером, он выиграл всё

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился мнением о вратаре мюнхенской «Баварии» Мануэле Нойере в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая встреча команд, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0.



«Не могу сравнить себя с Нойером. Он один из лучших голкиперов последнего десятилетия, а может быть, и лучший. Он выиграл всё, а я только начинаю движение к титулам. Нойер является примером для меня, играть против него — это удовольствие. Мечта сбылась», — приводит слова Алисона Goal.com.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Ливерпуль» состоится завтра, 13 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.