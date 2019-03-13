Промес: поехал в Россию, так как это изменило мою жизнь в финансовом плане

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес рассказал, почему он в 2014 году принял решение переехать в Россию и подписать контракт со «Спартаком».

«Почему Россия? Интересный вопрос. Если начистоту, то в первую очередь потому, что это изменило мою жизнь в финансовом плане. Но ещё и потому, что я хотел идти своим путём, не как все. И я хотел принять вызов. Я люблю преодолевать трудности. К тому же я подумал, что финансовая стабильность поможет мне полностью сосредоточиться на футболе. В итоге оказалось, что я сделал правильный выбор, поехав в Россию. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, я стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком Премьер-Лиги. Оглядываясь назад, вижу, что всё сделал верно.

Сначала было сложно — чужой язык, незнакомая страна. Но все так хорошо обо мне заботились, что скоро я уже чувствовал себя как дома. По сей день я считаю Москву своим вторым домом», — цитирует Промеса пресс-служба УЕФА.