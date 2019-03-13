УЕФА открыл дело в отношении Неймара за слова после матча «ПСЖ» — «МЮ»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в связи с его высказываниями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3), сообщается на официальном сайте организации.



Напомним, парижская команда вылетела из Лиги чемпионов в результате того, что в ответном матче «Манчестер Юнайтед» забил третий гол с пенальти в компенсированное время. Главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «ПСЖ» при помощи VAR. Неймар пропускал матч из-за травмы. После игры он опубликовал запись в «Инстаграме», в которой жёстко раскритиковал работу бригады арбитров.



Согласно регламенту УЕФА, бразильского форварда могут дисквалифицировать на срок от одного до трёх матчей за оскорбление и неспортивное поведение.

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