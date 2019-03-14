Нойер-защитник и безумный Клопп. Яркие фото победы «Ливерпуля» над «Баварией»

13 марта в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Ливерпуль». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Через 13 минут мяч в собственные ворота отправил защитник мерсисайдцев Жоэль Матип. На 69-й минуте «Ливерпуль» вновь смог выйти вперёд в счёте — гол на свой счёт записал голландский защитник Вирджил ван Дейк. В концовке Мане оформил дубль в этом матче.



Напомним, первая встреча, которая состоялась 19 февраля на на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мюнхенская «Бавария» завершила выступление в соревновании.



Лучшие кадры матча «Бавария» — «Ливерпуль» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мюнхене.