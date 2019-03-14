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Президент «Лиона» Оляс: никакого пенальти и близко не было

Президент «Лиона» Оляс: никакого пенальти и близко не было
Футбол / Лига чемпионов

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс после разгромного поражения от «Барселоны» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал инцидент с назначением пенальти в ворота французской команды. Джейсон Денайер пытался в подкате выбить мяч у Луиса Суарсеа, уругваец наступил ему на ногу и упал на газон. Лионель Месси реализовал 11-метровый удар.

«На исход противостояния повлияли отдельные ситуации. Мы потеряли Антони Лопеша, а также получили невообразимый пенальти. Его там и близко не было. Наоборот, нужно было показать Суаресу жёлтую карточку за симуляцию.

VAR не пользовался большим успехом. В неравной схватке он не оказывает влияния на результат, но в этом матче он сильно наказал нашу команду», — цитирует Оляса L’Équipe.

Первая встреча, проходившая во Франции, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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