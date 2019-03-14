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«Зенит» сыграет с «Вильярреалом» в белой форме

«Зенит» сыграет с «Вильярреалом» в белой форме
Футбол / Лига Европы

«Зенит» определился с формой на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоится сегодня, 14 марта, в Испании. Подопечные Сергея Семака сыграют в белой форме, сообщает официальный «твиттер» клуба. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч, который состоялся на стадионе «Газпром Арена» 7 марта, завершился победой испанской команды со счётом 3:1.

Главным судьёй встречи, которая пройдёт сегодня, назначен 39-летний Артур Диаш. Ему помогут ассистенты Руй Тавареш, Паулу Соареш, Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру. Резервный судья — Бруну Родригеш.

Ранее петербуржцы провели восемь матчей при судействе арбитров из Португалии, одержав четыре победы, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

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