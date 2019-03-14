Мендеш: три прилагательных о Роналду? Эпический, легендарный, божественный

Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировал хет-трик португальского игрока в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Победа со счётом 3:0 вывела итальянский клуб в четвертьфинал.

«Криштиану — лучший игрок в истории футбола, и он показал это во вторник. Он инопланетянин. Криштиану сделал разницу в Англии, творя историю для „Манчестер Юнайтед“. В Мадриде он стал лучшим игроком «Реала», и без него клуб ничего бы не выиграл.



Роналду был лучшим в Лиге чемпионов. Теперь я уверен, что он будет иметь значение и в Италии. Он войдёт в историю в „Ювентуса“. Три прилагательных о Роналду? Эпический, легендарный, божественный», — цитирует Мендеша Gazzetta dello Sport.