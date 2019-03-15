«Арсенал» разгромил «Ренн» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Арсенал» одержал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном». Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Арсенал» вышел вперёд на 5-й минуте, когда Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт. Ещё через 10 минут преимущество хозяев удвоил Эйнсли Мэйтленд-Найлс. Точку в матче в концовке поставил Обамеянг, оформивший дубль на 72-й минуте.

Первая встреча команд, проходившая во Франции, завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Таким образом, в следующий раунд плей-офф Лиги Европы вышел «Арсенал».

Также в четвертьфинал Лиги Европы вышли «Челси» (Англия)», «Вильярреал», «Валенсия» (оба – Испания), «Айнтрахт» (Германия), и «Наполи» (Италия). Ещё в двух матчах победитель будет определяться в дополнительное время.