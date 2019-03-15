Непомнящий: Азмун, наверное, оставил порох сухим на «Спартак»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Премьер-Лиги, в котором «Спартак» на своём поле встретится с «Зенитом». Игра состоится 17 марта.

«Мне кажется, что в воскресном матче фаворита нет и не может быть. Но в «Зените» больше лидеров, а «Спартак» сейчас в поиске, там выбирают, на кого надеяться. Вот у Азмуна сегодня в Испании было два стопроцентных момента при счете 0:0, значит, наверное, оставил порох сухим на «Спартак». Семак дал возможность отдохнуть Дзюбе, другим ребятам. Но все равно фаворита в предстоящей игре нет. Я считаю, что роль лидеров в таких матчах особенно важна. Их больше у «Зенита», — цитирует Непомнящего „Спорт уик-энд“.