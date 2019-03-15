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«Зенит» вылетел из плей-офф Лиги Европы, во второй раз проиграв «Вильярреалу»

«Зенит» вылетел из плей-офф Лиги Европы, во второй раз проиграв «Вильярреалу»
Футбол / Лига Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимал «Зенит». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Вильярреала» Херар Морено, отличившийся на 29-й минуте после передачи форварда Карлоса Бакки. В начале второй тайма Бакка удвоил преимущество испанского клуба, голевой пас отдал Морено. На 91-й минуте один мяч отыграл защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу «жёлтой субмарины». По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Вильярреал», а «Зенит» покинул турнир.

Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне сегодня, 15 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2019, четверг. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 – Морено – 29, 2:0 – Бакка – 47, 2:1 – Иванович – 90+1
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