«Зенит» вылетел из плей-офф Лиги Европы, во второй раз проиграв «Вильярреалу»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимал «Зенит». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Вильярреала» Херар Морено, отличившийся на 29-й минуте после передачи форварда Карлоса Бакки. В начале второй тайма Бакка удвоил преимущество испанского клуба, голевой пас отдал Морено. На 91-й минуте один мяч отыграл защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу «жёлтой субмарины». По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Вильярреал», а «Зенит» покинул турнир.

Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне сегодня, 15 марта.