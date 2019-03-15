Деменко: «Краснодар» провёл обидную игру, а «Зенит» вылетел даже без борьбы

Бывший футболист «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал вылет российских клубов из Лиги Европы. «Краснодар» по сумме двух матчей уступил «Валенсии», а «Зенит» — «Вильярреалу».

«Обидная игра для «Краснодара». Это сильный психологический удар для ребят. Болельщики и сами футболисты понимают, что вчера был реальный шанс. Ребята могли сотворить историю. Очень сложно будет перестроиться после Лиги Европы на наш чемпионат, это может отразиться на игре с «Локомотивом», определённое опустошение будет присутствовать у футболистов.

По поводу «Зенита» я очень расстроен. Если бы Азмун забил в начале, то игра могла бы сложиться иначе. А так, «Зенит» вылетел без какой-то борьбы даже», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кариной Фалько.