Тренер «Вильярреала»: матч с «Зенитом» сложился проще, чем мы ожидали

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Ревилья Кальеха прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом». Встреча, проходившая в Вильярреале на стадионе «Керамика», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Вышло проще, чем мы ожидали. Мы отлично провели оба матча – и в Санкт-Петербурге, и здесь. Сделали задел ещё в первой игре. Во второй играли не спеша, использовали время в свою пользу. Два гола нам сегодня помогли», — передаёт слова Кальехи корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу «жёлтой субмарины». По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Вильярреал», а «Зенит» покинул турнир.



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