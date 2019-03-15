Смолов: Россия — могучая, душевная, спящая

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов ответил на 50 вопросов про увлечения, жизнь и взгляды на неё.
1. Москва в трёх словах?
— Энергетика, возможности, плохая погода (не хватает солнца).
2. Россия в трёх словах?
— Могучая, душевная, спящая.
3. Три качества, которые ты бы в себе изменил?
— Хотел бы быть менее эмоциональным — сейчас работаю над этим. Второе — больше терпения. И побороть лень.
4. Три твоих главных качества как человека?
— Добрый, весёлый, отзывчивый.
5. Чего нельзя купить за деньги?
— Мораль.
6. Событие в истории человечества, которое ты бы предотвратил?
— Как бы банально ни звучало, но я бы предотвратил все войны. В них погибают ни в чём не повинные люди, не имеющие отношения к конфликту.
7. Что больше всего раздражает в людях?
— Глупость и отсутствие логики в каких-то поступках, взглядах.
8. Что бы ты запретил делать людям?
— Осуждать других людей.
9. Если бы сейчас встретил 18-летнего себя, о чём бы вы говорили?
— В 18 лет со мной было тяжело разговаривать… Я бы попытался дать себе какой-то совет, но «тот я» его точно бы не послушал.
10. Главный жизненный урок, который получил?
— Понял, что каждый получает то, что заслуживает. Как ты работаешь, выкладываешься, чем жертвуешь — такой результат и получишь.
11. О чём жалеешь?
— Об одном решении: уехать из Голландии обратно в «Динамо». У меня была возможность остаться до конца сезона в «Фейеноорде», но я решил вернуться в Россию на полгода раньше. В 20 лет одному за границей тяжело. Допускаю, если бы остался, карьера сложилась бы иначе.
12. Самый необычный подарок на день рождения, который получал?
— Звезду на небе. Да-да, есть сертификат, подтверждающий существование звезды имени Фёдора Смолова.
Все ответы Смолова на вопросы можно прочитать на официальном сайте «Локомотива».