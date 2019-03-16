Обляков: будет приятно сыграть ещё на одном стадионе чемпионата мира—2018

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от гостевого матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча состоится сегодня, 16 марта, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



«Будет приятно сыграть ещё на одном стадионе, который построен к чемпионату мира. Надеюсь, будет много зрителей, а атмосфера на „Екатеринбург Арене“ будет способствовать яркому футболу, который понравится болельщикам», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

Московский ЦСКА набрал 33 очка в 19 матчах и занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-Лиге. «Урал» (23 очка) располагается на 12-м месте в таблице чемпионата России.